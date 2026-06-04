Москвичам показали самые интересные находки столичных археологов

2025 год стал самым масштабным по объему исследованных археологами участков в Москве. Площадь раскопок превысила 50 тысяч квадратных метров – это в три раза больше, чем годом ранее.

Специалисты работали на более чем 100 объектах. Им удалось обнаружить свыше 90 тысяч предметов – от фрагментов керамики и металла до уникальных находок.

Сезон 2026 года обещает быть столь же насыщенным – раскопки будут проводиться и в историческом центре столицы, и на периферии.

Какие удивительные вещи обнаружили столичные археологи? Какие артефакты находятся сейчас в мастерских у реставраторов и что им уже удалось восстановить? На каких площадках предстоит работать специалистам в новом сезоне?

Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы – главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.