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04 июня, 14:40

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Москвичам показали самые интересные находки столичных археологов

Москвичам показали самые интересные находки столичных археологов

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2025 год стал самым масштабным по объему исследованных археологами участков в Москве. Площадь раскопок превысила 50 тысяч квадратных метров – это в три раза больше, чем годом ранее.

Специалисты работали на более чем 100 объектах. Им удалось обнаружить свыше 90 тысяч предметов – от фрагментов керамики и металла до уникальных находок.

Сезон 2026 года обещает быть столь же насыщенным – раскопки будут проводиться и в историческом центре столицы, и на периферии.

Какие удивительные вещи обнаружили столичные археологи? Какие артефакты находятся сейчас в мастерских у реставраторов и что им уже удалось восстановить? На каких площадках предстоит работать специалистам в новом сезоне?

Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы – главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

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