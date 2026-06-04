Россияне снова смогут получать посылки из США. Они будут приходить на "Почту России". Обмен был приостановлен в 2022 году, однако в конце мая операторы обеих стран возобновили сотрудничество.

Первая партия посылок уже прибыла в РФ. Доставка осуществляется транзитом через третьи страны с использованием существующих логистических решений.

В "Почте России" подчеркнули, что ранее посылки доставлялись через экспресс-перевозчиков, которые имели ограниченную сеть пунктов приема в США. Возобновление импорта позволит охватить всю территорию страны.

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