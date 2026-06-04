Собянин: более 80 спецкабинетов химии появится в обновленных школах Москвы

В новых московских школах оборудуют свыше 80 специализированных кабинетов для уроков химии. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Каждый кабинет оснащен зонами для индивидуальной и групповой работы, а также отдельными лаборантскими помещениями.

В состав оборудования входит набор химических реактивов из 101 элемента. В каждом кабинете есть набор ГИА-лабораторий по химии для выполнения практических заданий и демонстрационных опытов в экспериментальной части ОГЭ в 9-м классе и ЕГЭ – в 11-м классе.

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