Новую зону отдыха оборудовали у Гольяновского пруда на востоке Москвы

У Гольяновского пруда на востоке Москвы оборудовали новую зону отдыха. На берегу появились три бассейна с подогревом воды. Купаться, загорать и принимать солнечные ванны там смогут до 400 человек одновременно. Бассейны работают по сеансам, цены начинаются от 250 рублей.

На территории есть кафе, раздевалки, душевые, шезлонги и теневые навесы. Вода в бассейнах будет держаться на отметке 28 градусов. На этот сезон в Москве запланировано открытие 15 благоустроенных зон отдыха у воды в семи округах. Работы завершены на 13 объектах.

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