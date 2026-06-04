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04 июня, 12:45

Транспорт

В Москве открыли новые точки продажи билетов на речные прогулки

В Москве открыли новые точки продажи билетов на речные прогулки

Билеты на речные прогулки начали продавать на трех новых причалах в Москве

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Кассы для покупки билетов на речные прогулки открылись еще на трех причалах Москвы. Приобрести билет можно на причалах "Красный Октябрь", "Нескучный сад" и "Патриарший". Там установили брендированные кассы "Суда сюда!".

Как работает новый сервис? И насколько востребованы речные прогулки среди москвичей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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