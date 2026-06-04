В Москве открыли новые точки продажи билетов на речные прогулки

Кассы для покупки билетов на речные прогулки открылись еще на трех причалах Москвы. Приобрести билет можно на причалах "Красный Октябрь", "Нескучный сад" и "Патриарший". Там установили брендированные кассы "Суда сюда!".

Как работает новый сервис? И насколько востребованы речные прогулки среди москвичей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.



