Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится до 7 июня

Любители литературы 4 июня собираются на 12-й книжный фестиваль "Красная площадь", который продлится до 7 июня. Для гостей подготовили встречи с издателями, спектакли ведущих театров страны и книжные новинки.

На фестивале представлены все основные литературные жанры. Свои издания привезли участники из разных регионов России от Калининграда до Владивостока. В программе заявлены презентации новых книг, лекции, чтения, концерты и театральные постановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.