В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 4 июня

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе метро Авиамоторная и на пересечении со Свободным проспектом, а также аварии на магистралях при выезде из города.

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