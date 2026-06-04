Москвичам рассказали, куда сходить вечером 4 июня

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько культурных мероприятий на вечер 4 июня. В Большом Московском цирке проходит Всемирный фестиваль циркового искусства "ИДОЛ-2026", где выступают артисты разных жанров.

В парке "Зарядье" в научно-познавательном центре "Заповедное посольство" состоится мастер-класс "Тайна ароматов", где можно создать собственный парфюм. В музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Кошкин дом" по знаменитой пьесе-сказке Маршака.

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