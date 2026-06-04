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Новости

04 июня, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, куда сходить вечером 4 июня

Москвичам рассказали, куда сходить вечером 4 июня

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Москвичам и туристам рассказали, куда сходить 3 июня

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько культурных мероприятий на вечер 4 июня. В Большом Московском цирке проходит Всемирный фестиваль циркового искусства "ИДОЛ-2026", где выступают артисты разных жанров.

В парке "Зарядье" в научно-познавательном центре "Заповедное посольство" состоится мастер-класс "Тайна ароматов", где можно создать собственный парфюм. В музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Кошкин дом" по знаменитой пьесе-сказке Маршака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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