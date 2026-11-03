Спортсменка Василина Блэк намерена пройти дистанцию из Москвы в Петербург за 23 дня пешком

Спортсменка Василина Блэк отправилась в Санкт-Петербург пешком из Москвы. Помимо сложного похода, девушка также решила подняться на две высочайшие башни страны – Федерацию в "Москва-Сити" и Лахта-Центр. Она поставила цель – преодолеть маршрут за 23 дня и зафиксировать результат в реестре Рекордов России.

Для девушки это не первый подобный вызов. Ровно год назад Блэк прошла то же расстояние, но за 25 дней. Спортсменка установила рекорд России по скоростному подъему с утяжелением на лестницу – 1 683 ступеней в Красноярске, прошла 100-километровый ультра-марафон за сутки и экстремальный челлендж на Байкале.

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