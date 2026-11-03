03 ноября, 18:00Общество
Телеканал Москва 24 выбрал победительницу конкурса на знание районов столицы
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать район города. На этот раз правильным ответом стало Замоскворечье.
Победительницу выбрали с помощью рандомайзера. Ею стала Юлия. Номер ее телефона заканчивается на 10-02.
Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.