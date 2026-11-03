Мошенники активизировались на фоне сезонной смены шин в России. В МВД рассказали, что в пиковый сезон число фальшивых сайтов с автошинами достигает 200.

С помощью рекламы аферисты поднимают их на первые строчки в поисковиках, чтобы люди заходили на такие страницы, оформляли заказ и вводили данные своих банковских карт.

Еще одна частая уловка – объявления с заниженной ценой и требованием полной предоплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.