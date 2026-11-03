В Марокко впервые представили выставку Третьяковской галереи. Она посвящена 170-летию музея. Вернисаж разместили в здании Национального театра Мухаммеда V.

Там представлены несколько десятков работ русских мастеров, которые выполнены на основе цифровых изображений высочайшего качества. Среди них – произведения художников Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой и Василия Кандинского.

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