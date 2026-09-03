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03 сентября, 13:45

Город

В Москве отметили 81-ю годовщину Победы над милитаристской Японией

В Москве отметили 81-ю годовщину Победы над милитаристской Японией

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У здания посольства Японии в Москве прошла акция, приуроченная ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эту памятную дату отмечают 3 сентября.

81 год назад советские войска разгромили Квантунскую армию, освободив Северо-Восточный Китай, Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Итогом стало подписание акта о капитуляции Японии, который поставил точку во Второй мировой войне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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