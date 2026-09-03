Мошеннические копии МАХ и Rutube появились в App Store

Мошеннические копии удаленных российских сервисов появились в магазине приложений App Store. Среди них копии мессенджера МАХ, сервиса VK и видеохостинга Rutube. Некоторые поддельные приложения заняли первые места по популярности в своих категориях.

IT-специалисты отмечают, что вредоносные приложения попадают на платформу через покупку юрлиц разработчиков. Пользователи жалуются, что фейковые приложения не удаляются с телефона и работают даже в выключенном состоянии.

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