ООН наградила проект московской медицины в Женеве

В Женеве эксперты Организации объединенных наций (ООН) наградили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний на базе искусственного интеллекта. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что столичная медицина – это система мирового уровня, в которой цифровые технологии стали частью повседневной работы врачей. Выстроена комплексная система, которая включает и разработку технологий, и применение их в реальной клинической практике.

Нейросеть, которая получила награду, обучали на обезличенном опыте пациентов, которые перенесли инфаркты и инсульты. Теперь она умеет автоматически определять людей с высокими рисками в ближайшие два года.

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