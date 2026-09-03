Эксперт объяснил, как вернуть ошибочно выданный в ПВЗ товар

Если сотрудник ПВЗ по ошибке оформил заказ как выданный, эксперт по маркетплейсам Павел Литвак советует сразу заявить о неподтверждении получения. Также рекомендуется зафиксировать на фото или видео состояние товара, упаковку, место, дату, время и отказ сотрудника решить проблему.

При дистанционной торговле не действует перечень невозвратных в обычных магазинах товаров (косметика, белье, техника). Покупатель имеет право отказаться от онлайн-заказа до его передачи, а после получения – в течение 7 дней при сохранении товарного вида. Исключением являются только вещи, изготовленные по индивидуальному заказу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.