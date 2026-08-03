В Москве открыли более 100 точек продажи арбузов

В Москве открыли больше 100 точек, где продают арбузы и дыни. Работать бахчевые развалы будут весь сезон, до начала октября. При этом хранить плоды, купленные летом, можно до зимы.



С конца зимы на прилавках появляются арбузы из Бразилии, Турции, Ирана и Таиланда. В июле и августе – из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Китая. В конце лета продавцы предлагают плоды из Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Астраханской областей, Краснодарского края или Крыма.

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