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03 августа, 23:30

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В Москве открыли более 100 точек продажи арбузов

В Москве открыли более 100 точек продажи арбузов

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В Москве открыли больше 100 точек, где продают арбузы и дыни. Работать бахчевые развалы будут весь сезон, до начала октября. При этом хранить плоды, купленные летом, можно до зимы.

С конца зимы на прилавках появляются арбузы из Бразилии, Турции, Ирана и Таиланда. В июле и августе – из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Китая. В конце лета продавцы предлагают плоды из Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Астраханской областей, Краснодарского края или Крыма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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