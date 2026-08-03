Москвичей предупредили о сильной жаре с 5 по 7 августа

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 5 по 7 августа из-за жары. По прогнозам, температура воздуха поднимется до 32 градусов.

Жителям и гостям столицы рекомендуют в жаркие дни избегать длительного пребывания на открытом солнце, по возможности находиться в помещениях с кондиционерами, пить больше воды и выбирать светлую одежду из натуральных тканей.

На фоне высокой температуры также может вырасти концентрация пыльцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.