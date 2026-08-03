Эксперт заявил об улучшении ситуации с бензином на федеральных трассах

Ситуация с топливом значительно улучшилась по сравнению с концом июня – началом июля. Об этом заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

По его словам, на федеральных трассах, в том числе на М4 "Дон", обстановка в целом стабилизировалась. Очереди на заправках чаще связаны не с нехваткой бензина, а с тем, что на отдельных участках мало АЗС или водители одновременно заезжают заправиться после съезда с платной дороги.

Эксперт рекомендует перед поездкой использовать онлайн-сервисы, чтобы заранее проверять наличие топлива, цены и загруженность АЗС. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.