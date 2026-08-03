Синоптик предупредил о новом температурном рекорде в Москве

В Москве 6 и 7 августа ожидаются рекордные летние температуры благодаря солнечной и сухой погоде. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 3–4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Небольшое похолодание ожидается 8 августа. Через Москву пройдет атмосферный фронт, из-за чего дневная температура опустится примерно до 22 градусов, но уже 9 августа начнется новое потепление.

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