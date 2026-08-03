В Сети обсуждают рекордный штраф в 100 тыс рублей самокатчикам в Москве

В Сети обсуждают штраф в 100 тысяч рублей, выписанный самокатчикам за нарушение в Москве. Молодые люди катались на арендованном электросамокате вдвоем, и поездка заняла всего 9 минут. Но за это время их, по словам девушки, успел сфотографировать сотрудник сервиса.

Некоторые пользователи рады такому решению кикшеринга, а некоторые назвали такую сумму перебором. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.