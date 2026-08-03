Эксперт заявил об улучшении ситуации с топливом в большинстве регионов России

Ситуация с обеспечением топливом в большинстве регионов России улучшилась, однако в отдельных субъектах страны по-прежнему сохраняются локальные трудности. Об этом заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

По его словам, основная причина перебоев носила логистический характер. Так, внеплановый ремонт и остановка нефтеперерабатывающего завода временно осложняли поставки топлива в отдельные регионы.

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