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03 августа, 14:30

Экономика

Эксперт заявил об улучшении ситуации с топливом в большинстве регионов России

Эксперт заявил об улучшении ситуации с топливом в большинстве регионов России

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Ситуация с обеспечением топливом в большинстве регионов России улучшилась, однако в отдельных субъектах страны по-прежнему сохраняются локальные трудности. Об этом заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

По его словам, основная причина перебоев носила логистический характер. Так, внеплановый ремонт и остановка нефтеперерабатывающего завода временно осложняли поставки топлива в отдельные регионы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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