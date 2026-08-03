В РСТ заявили о росте спроса россиян на отдых в Таиланде

Спрос россиян на отдых в Таиланде продолжает расти. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, летом количество поездок россиян в эту страну увеличилось на 7%, а бронирования на осенне-зимний сезон и Новый год выросли на 33%.

Горин также предупредил, что криминальные ситуации могут происходить в любой стране, и призвал туристов соблюдать меры безопасности во время поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.