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03 августа, 13:30

Туризм

В РСТ заявили о росте спроса россиян на отдых в Таиланде

В РСТ заявили о росте спроса россиян на отдых в Таиланде

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Спрос россиян на отдых в Таиланде продолжает расти. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, летом количество поездок россиян в эту страну увеличилось на 7%, а бронирования на осенне-зимний сезон и Новый год выросли на 33%.

Горин также предупредил, что криминальные ситуации могут происходить в любой стране, и призвал туристов соблюдать меры безопасности во время поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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