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03 августа, 11:00

Город

Социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" исполнилось 5 лет

Социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" исполнилось 5 лет

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Социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" исполнилось 5 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, к проекту присоединились более 2 тысяч мастеров с особенностями физического здоровья, что в 10 раз больше, чем на старте. В свою очередь, ассортимент только за последний год вырос на 12% и составляет около 2 тысяч товаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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