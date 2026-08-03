03 августа, 11:00Город
Социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" исполнилось 5 лет
Социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" исполнилось 5 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, к проекту присоединились более 2 тысяч мастеров с особенностями физического здоровья, что в 10 раз больше, чем на старте. В свою очередь, ассортимент только за последний год вырос на 12% и составляет около 2 тысяч товаров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.