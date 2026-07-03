Эксперт рассказал, как защитить смартфон от перегрева в жару

В жаркую погоду владельцам смартфонов рекомендуется снимать чехол и реже использовать камеру, поскольку это усиливает нагрев устройства. Об этом рассказал техноблогер Сергиус Офицеров.

На пляже смартфон не стоит оставлять под прямыми солнечными лучами. Чтобы снизить температуру устройства, его можно накрыть полотенцем. При этом попытки резко охладить телефон могут привести к образованию конденсата и повреждению устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.