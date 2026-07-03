Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 07:30

Технологии

Эксперт рассказал, как защитить смартфон от перегрева в жару

Эксперт рассказал, как защитить смартфон от перегрева в жару

"Московский патруль": OpenAI обвинили в подстрекательстве подростка к суициду

Более 4,5 тыс успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах

В России создали ИИ-тренера для разговорной практики иностранных языков

Эксперт прокомментировал СМС о восстановлении оплаты сервисов Apple

Журналист Леонов рассказал, что цифровые форматы расширяют участие в памятных акциях

Москвичам напомнили о способе оплаты сервисов Apple подарочными картами

Москвичи начали получать СМС о доступности оплаты сервисов Apple

Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве

Единая база данных смартфонов появится в России

В жаркую погоду владельцам смартфонов рекомендуется снимать чехол и реже использовать камеру, поскольку это усиливает нагрев устройства. Об этом рассказал техноблогер Сергиус Офицеров.

На пляже смартфон не стоит оставлять под прямыми солнечными лучами. Чтобы снизить температуру устройства, его можно накрыть полотенцем. При этом попытки резко охладить телефон могут привести к образованию конденсата и повреждению устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоПолина БрабецЕгор БедуляАртем Смахтин

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика