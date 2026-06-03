Новости Москвы: пешеходную зону обновят в Камергерском переулке

Пешеходные зоны в центре Москвы приводят в порядок. Работа идет в Камергерском переулке. Там обновляют плитку. После окончания ремонта прогулки там станут еще комфортнее.

Путепровод в форме подковы строят на северо-востоке города. Он соединит сразу три района – Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. Длина сооружения составит 370 метров. В результате появится новая связка между Ярославским и Дмитровским шоссе.

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