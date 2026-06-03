Эксперт назвал способ снижения стоимости строящегося жилья в Москве

Чтобы строящееся в Москве жилье стало более доступным, необходимо строить не в системе банковских кредитов, а в системе жилищных коопераций. Об этом рассказал заместитель председателя Союза юристов Москвы, доктор юридических наук Александр Толмачев.

При строительстве через кооперативы недвижимость может стать дешевле в 2–2,5 раза, так как не требуются траты на банковские проценты и посреднические услуги. В Москве есть примеры, когда кооператив дает себестоимость 450 долларов за квадратный метр, а при долевом участии – 1 200 долларов.

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