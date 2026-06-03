Москвичам подсказали, как правильно покупать иностранную валюту

Москвичам рекомендовали покупать иностранную валюту небольшими частями, если она понадобится для поездки, учебы или лечения за границей. Такой подход помогает снизить зависимость от колебаний курса.

Специалисты отмечают, что предсказать идеальный курс практически невозможно. Поэтому при подготовке к зарубежной поездке они советуют заранее приобретать доллары или евро небольшими суммами, например раз в неделю, чтобы постепенно накопить необходимый объем валюты.

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