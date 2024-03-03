03 марта 2024, 10:30Город
В 2024 году в столице построят пять мостов
В столице уже в этом году построят пять мостов. Они помогут улучшить транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы. Также, в столице появятся новые прогулочные маршруты.
Чтобы добраться от учебного корпуса МГТУ имени Баумана до общежития студентам надо потратить минимум 15 минут. Сейчас они идут в обход, но скоро смогут преодолевать свой путь в разы быстрее. Напрямую – по велопешеходному мосту через реку Яуза.
Еще один мост строят в Нагатинском затоне. Он свяжет одноименную станцию БКЛ и большой микрорайон на улице Речников. Пешеходная переправа в форме полумесяца - позволит местным жителям прокладывать новые маршруты.
Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".