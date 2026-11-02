На Гребном канале в Крылатском проходит реконструкция четырех строений спорт-комплекса

На территории Гребного канала в Крылатском обновляют спорт-комплекс с полувековой историей. Этот объект с мировым именем принимал Олимпиаду 1980 года, и скоро получит новые возможности для подготовки спортсменов разных направлений.

Устаревшие перегородки, пол, изношенную кровлю и несущие конструкции не ремонтируют – меняют на новые. На Гребном канале в Крылатском – очередной этап реконструкции. Работы стартовали в августе, идут они одновременно в четырех строениях.



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