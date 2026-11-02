Здание в стиле советского модернизма показали в эфире Москва 24

В эфире телеканала Москва 24 показали здание в стиле советского модернизма, которое находится в одном из районов столицы. 10 лет назад там провели реконструкцию с сохранением архитектурного облика. Сейчас вход украшает осенняя экспозиция.

Зрителям предложили угадать район, в котором расположено здание, и отправить ответ в чат-бот телеканала. Правильный ответ может стать шансом выиграть экскурсию по телеканалу Москва 24 и фирменный мерч. В рамках рубрики "Районы, кварталы" за 20 дней выберут 20 победителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.