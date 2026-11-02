02 ноября, 11:00Спорт
Российские борцы завоевали 14 медалей на чемпионате мира в Астане
Российские борцы вернулись в Москву с 14 медалями чемпионата мира. Самолет с национальной командой приземлился в аэропорту Шереметьево.
Соревнования проходили в Астане. Российские спортсмены впервые с 2019 года выступали на чемпионате с флагом и гимном страны. В копилке сборной – 4 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. По итогам турнира команда заняла 3 место в общекомандном зачете.
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