Российские борцы завоевали 14 медалей на чемпионате мира в Астане

Российские борцы вернулись в Москву с 14 медалями чемпионата мира. Самолет с национальной командой приземлился в аэропорту Шереметьево.

Соревнования проходили в Астане. Российские спортсмены впервые с 2019 года выступали на чемпионате с флагом и гимном страны. В копилке сборной – 4 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. По итогам турнира команда заняла 3 место в общекомандном зачете.

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