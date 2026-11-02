Дептранс Москвы изменит тарифы на платные парковки с 17 декабря

С 17 декабря в Москве изменятся тарифы на платные парковки и стоимость динамического тарифа. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Изменения затронут парковочные места в пределах ТТК и на нескольких улицах в границах МКАД. При этом на отдельных участках стоимость парковки, наоборот, снизится.

Кроме того, в зону действия резидентных разрешений включат новые улицы. Это позволит большему числу москвичей оставлять автомобили рядом с домом на льготных условиях.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.