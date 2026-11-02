02 ноября, 07:30Транспорт
Дептранс Москвы изменит тарифы на платные парковки с 17 декабря
С 17 декабря в Москве изменятся тарифы на платные парковки и стоимость динамического тарифа. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Изменения затронут парковочные места в пределах ТТК и на нескольких улицах в границах МКАД. При этом на отдельных участках стоимость парковки, наоборот, снизится.
Кроме того, в зону действия резидентных разрешений включат новые улицы. Это позволит большему числу москвичей оставлять автомобили рядом с домом на льготных условиях.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.