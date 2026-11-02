Россиян предупредили о мошеннической схеме с прикреплением к поликлинике

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в мессенджерах. Они рассылают сообщения от имени медицинских учреждений и предлагают перейти по ссылке, чтобы прикрепиться к поликлинике. Об этом предупредили в МВД.

Злоумышленники используют взломанные учетные записи, которые стилизуют под профили медучреждений. Ссылка из сообщения ведет на фишинговый сайт, где пользователя просят ввести код из СМС. Получив его, мошенники могут завладеть аккаунтом в мессенджере или получить доступ к профилю на "Госуслугах".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.