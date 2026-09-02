Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 сентября

Ситуация на российском топливном рынке на этой неделе стала стабильнее, чем на прошлой, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, ряд отечественных НПЗ вернулись к работе после ремонтов, поэтому внутри страны появились свои дополнительные объемы топлива.

"Аэрофлот" сообщил о первой оплате авиабилета цифровым рублем. Пассажир на сайте компании оформил билет на рейс из Москвы в Санкт-Петербург. С этой покупки стартовали фактические платежи за авиаперевозки в национальной цифровой валюте.

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