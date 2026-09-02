Новак заявил о более стабильной ситуации на топливном рынке на этой неделе

Ситуация на российском рынке топлива стала более стабильной на текущей неделе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, ряд отечественных НПЗ вернулся к работе, поэтому внутри страны появились дополнительные объемы топлива. Россия также продолжает импортировать бензин, дизельное топливо и авиакеросин.

Новак выразил надежду на дальнейшее улучшение ситуации на топливном рынке. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.