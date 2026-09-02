Топ-40 претендентов на звание слова года объявили на Московской книжной ярмарке

На Московской международной книжной ярмарке объявили топ-40 претендентов на слово года. В список вошли "бензин", "нишевый", "редфлаг", "сикс-севен", "переговоры", "вайбкодинг" и "промпт".

Номинантов отбирали более 80 экспертов по критериям актуальности, популярности и влияния на общество, культуру и русский язык. Главное слово года объявят в декабре на ярмарке non/fictio№28.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.