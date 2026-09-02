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02 сентября, 14:45

Город

15-метровая инсталляция "Факел" появилась в Москве ко Дню города

15-метровая инсталляция "Факел" появилась в Москве ко Дню города

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15-метровая инсталляция "Факел" появилась в Москве ко Дню города. Она стала одной из самых масштабных конструкций, установленных в столице к празднику. Инсталляция расположилась в парке "Зарядье", вместе с ней установили круговой медиаэкран.

Москву ко Дню города украсят более трех тысяч флагов, плакатов и декоративных конструкций. На экранах и медиафасадах будут показывать ролики о столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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