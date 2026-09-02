Российских лыжников допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. В прошлом сезоне ряд отечественных спортсменов также получил право выступать на международных турнирах.

Стоит ли радоваться такому решению и какие именно российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.