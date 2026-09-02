Более 400 роботов-доставщиков работают в Москве

В Москве работают более 400 роботов-доставщиков. Заказать доставку с их помощью могут жители 50 районов столицы. Роверы привозят продукты и готовую еду, среднее время доставки составляет 15 минут.

Сейчас роботы выполняют около 1,5 тысячи заказов в день. При этом они пока не могут полностью заменить пеших и велокурьеров, поскольку не доставляют заказы до двери квартиры и не могут подниматься на верхние этажи.

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