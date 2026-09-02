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02 сентября, 07:15

Культура

Московская международная книжная ярмарка стартует в Гостином Дворе

Московская международная книжная ярмарка стартует в Гостином Дворе

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В Гостином Дворе стартует 39-я Московская международная книжная ярмарка. Она продлится до 6 сентября, всего работают 13 площадок. Столичные библиотеки и культурные центры подготовили презентации, дискуссии и лекции об известных писателях. В программу вошли более 500 активностей.

Почетным гостем ярмарки в этом году стал Китай. Посетителей ждут мероприятия, посвященные китайской литературе. Одной из ключевых тем ярмарки также станет влияние искусственного интеллекта на литературу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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