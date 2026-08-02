Новости мира: пассажирский паром загорелся у берегов Индонезии

Пассажирский паром вспыхнул прямо посреди моря у берегов Индонезии. По последним данным, погибли как минимум 5 человек, еще 41 числятся пропавшим без вести. Всего на борту находились не менее 250 человек. Судно выполняло внутренний рейс. Кадры с места шокируют: люди в в панике бегут от огня, один за другим прыгают в море, пытаясь спастись. Причины пожара пока не известны. Спасатели ищут выживших.

Число жертв землетрясения в Японии растет. По последним данным, погибли 38 человек, еще как минимум 139 получили травмы. Подземные толчки магнитудой 7,1 обрушились на префектуру Кумамото на острове Кюсю. Разрушены дома и инфраструктура. Спасатели продолжают поисковые работы, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим. Властям региона предстоит оценить масштаб разрушений.

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