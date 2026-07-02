Правительство РФ подготовит новые меры по стабилизации ситуации с топливом

Правительство России подготовит новые меры по стабилизации ситуации с топливом. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями разработает предложения и представит их к следующему заседанию.

Особое внимание планируют уделить регионам, где нет крупных нефтяных компаний. Специалисты анализируют запасы бензина и дизельного топлива, а также маршруты поставок. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а локальные перебои на АЗС устраняются ежедневно.

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