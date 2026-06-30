"Деньги 24": россияне стали активнее снимать деньги с депозитов из-за падения ставок

Россияне стали активнее снимать деньги с банковских счетов и депозитов из-за падения процентных ставок. По итогам мая отток средств составил более полутриллиона рублей – это рекордный показатель с начала 2026 года.

Снижение ставок по вкладам делает сбережения менее привлекательными, а отключения мобильного интернета вынуждают иметь наличные. Они дают ощущение физического владения деньгами, что успокаивает.

Подробнее – в программе "Деньги 24".