Глава Центробанка РФ Набиуллина прокомментировала ситуацию на топливном рынке

Ситуацию на топливном рынке прокомментировала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Заявления она сделала на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

По ее словам, инфляционный риск реализовался. Центробанк будет исходить из того, что ситуация с топливом будет носить временный характер. По словам главы ЦБ, важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции, прежде всего через инфляционные ожидания.

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