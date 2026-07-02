Легенда мирового футбола Лионель Месси снялся в тизере к новому "Человеку-пауку". Очередная часть франшизы с актерами Томом Холландом в главной роли скоро выходит на экраны.

По сюжету футболист сборной Аргентины, который, как и в жизнине говорит по-английски, ищет "Человека-паука". К нему приходит на помощь Холланд, который берет орущего Месси и летает с ним на паутине над Нью-Йорком.

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