Эксперт допустил выход Франции и Аргентины в финал ЧМ-2026

Франция и Аргентина потенциально могут встретиться в финале чемпионата мира по футболу, однако для этого обе сборные должны успешно пройти свои оставшиеся матчи плей-офф, считает руководитель спортивной редакции Николай Яременко.

Кроме того, эксперт отметил игру сборной Мексики. Команда одержала четвертую победу подряд, обыграв Эквадор со счетом 2:0. В случае продолжения серии мексиканцы сохраняют шансы на глубокий проход по сетке турнира.

Как складывается борьба за выход в финал чемпионата мира? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.