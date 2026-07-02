02 июля, 07:15Политика
В Дохе завершились встречи представителей США и Ирана с посредниками из Катара и Пакистана
В Дохе завершились встречи представителей США и Ирана с посредниками из Катара и Пакистана. По словам дипломатов, на переговорах удалось достигнуть прогресса в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта.
Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари добавил, что стороны договорились продолжить диалог. Следующую встречу планируют назначить сразу после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
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