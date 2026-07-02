Новости социального блока Москвы

Три выпускницы столичных школ получили максимальные 400 баллов на ЕГЭ. Такой результат в одном регионе является уникальным за всю историю экзамена. Еще одна московская выпускница набрала рекордные 500 баллов – впервые за 25 лет проведения ЕГЭ.

"В Москве мы последовательно переосмысливаем подход к медицинской инфраструктуре. В рамках развития философии исцеляющей среды совместно с департаментом культуры города Москвы мы запускаем новый проект. Теперь в столичных стационарах будут проходить выступления артистов и театральных коллективов, а ведущие музеи города организуют познавательные выставки. Такие мероприятия помогут наполнить привычную больничную обстановку новыми красками, зарядить пациентов позитивными эмоциями и мобилизовать их душевные силы для борьбы с болезнью. А медицинские специалисты, в свою очередь, смогут восстановиться и получить вдохновение для своей работы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Рекордное число столичных молодоженов – 1,5 тысячи пар – выбрали 26 июня для регистрации брака. Дата вошла в тройку самых востребованных за последние 50 лет.