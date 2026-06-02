Более 47 тысяч девятиклассников решили идти в колледжи в Москве

Более 47 тысяч московских девятиклассников приняли решение поступать в колледжи в 2026 году. Данное количество стало рекордным и на 20% превысило прошлогодний показатель, сообщил начальник Управления государственного надзора и контроля в сфере образования департамента образования и науки города Москвы Илья Гуськов.

Столица продолжает реализацию федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Девятиклассники могут сдать вместо четырех экзаменов два обязательных по русскому языку и математике для поступления в колледжи. Большое внимание уделяется созданию комфортной обстановки и соблюдению требований порядка проведения государственной итоговой аттестации.

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